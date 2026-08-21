Бундесвер отримав перший морський дрон Seetaube: до чого тіньовий флот РФ

Що відомо про Seetaube

Новий безекіпажний катер (БЕК) Seetaube повністю розробила компанія STARK на замовлення Командування сил кібернетичного та інформаційного простору (Kommando CIR) у партнерстві з Cyber Innovation Hub Bundeswehr. Апарат передали Збройним силам Німеччини, і він став одним з перших БЕК, які коли-небудь отримував Бундесвер.

Seetaube - це майже 6-метровий безекіпажний надводний катер (USV), оснащений камерами, радаром та іншими сенсорами. Він призначений для посилення розвідувальних можливостей Бундесверу на морі, зокрема для визначення місця розташування джерел сигналів.

Катер може використовуватися як додаткова рухома точка для перехресного пеленгування, а також виконувати заздалегідь заплановані місії автономно.

Технологічною основою для нового апарата став Vanta - морський безекіпажний катер від STARK, який пройшов випробування під час міжнародних навчань REPMUS та NATO Dynamic Messenger у Португалії.

Майже місяць в Атлантиці дрони щодня виконували різні місії: супроводжували важливі цілі, контролювали порти, проводили розвідку контактів за межами прямої видимості та здійснювали нічні ISR-патрулі.

Як це пов'язано з протидією "тіньовому флоту" РФ

Розвиток безпілотних морських систем також має значення для протидії російському "тіньовому флоту" - мережі суден, яку Росія використовує, зокрема, для обходу міжнародних санкцій і продовження експорту нафти.

Такі судна часто мають непрозору структуру власності, використовують прапори третіх країн та можуть приховувати або маніпулювати даними про своє місцезнаходження. Це ускладнює моніторинг судноплавства та створює додаткові ризики для морської безпеки й критичної інфраструктури.

"Сучасні морські загрози вимагають нових підходів до спостереження та контролю морського простору. Автономні платформи можуть забезпечити постійну присутність у морі, зменшити навантаження на екіпажі та швидко передавати інформацію для ухвалення рішень. Це одна з ключових переваг безпілотних систем. Саме такі технології сьогодні потрібні Європі для посилення морської безпеки", - зазначив COO STARK in Ukraine Максим Черкіс.