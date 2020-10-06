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Бундесвер отправил в Киев самолет за 13 ранеными украинскими военными

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 6 октября, самолет медицинской службы Бундесвера вылетел из Кельна (Германия) в Киев. Он заберет 13 военных Вооруженных сил Украины, которые были ранены на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил Германии.

Как сообщается, тяжелораненых военнослужащих ВСУ планируют уже сегодня доставить в Германию.

Фото: самолет медицинской службы Бундесвера (twitter.com/Team_Luftwaffe)

Отметим, с 2014 года это уже 10-я группа раненых украинских военных, которых будут лечить в госпиталях Бундесвера в Берлине, Кобленце и Ульме. В целом за это время курс лечения прошли свыше 125 бойцов ВСУ.

Напомним, Министерство обороны Португалии примет на лечение четырех украинских военнослужащих, которые получили ранения на Донбассе.

Кроме того, в августе в Украине утвердили стратегию реабилитации ветеранов войны.

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