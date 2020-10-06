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Бундесвер відправив до Києва літак за 13 пораненими українськими військовими

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 6 жовтня, літак медичної служби Бундесверу вилетів із Кельна (Німеччина) до Києва. Він забере 13 військових Збройних сил України, які були поранені на Донбасі.

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Про це повідомляє прес-служба Військово-повітряних сил Німеччини.

Як повідомляється, важкопоранених військовослужбовців ЗСУ планують вже сьогодні доставити у Німеччину.

Фото: літак медичної служби Бундесверу (twitter.com/Team_Luftwaffe)

Зазначимо, із 2014 року це вже 10-та група поранених українських військових, яких лікуватимуть у госпіталях Бундесверу в Берліні, Кобленці та Ульмі. Загалом за цей час курс лікування пройшли понад 125 бійців ЗСУ.

Нагадаємо, Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських військовослужбовців, які отримали поранення на Донбасі.

Крім того, у серпні в Україні затвердили стратегію реабілітації ветеранів війни.

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