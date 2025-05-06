Бундесвер хоче підготувати Німеччину до оборони від РФ: що пропонують військові

Росія значно нарощує своє озброєння і може напасти на країни НАТО. На цьому тлі Німеччині необхідно посилити оборону.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю DW заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр.
Він звернув увагу, що найкращий спосіб стримати напад - це бути готовим до захисту. І така готовність проявляється не тільки в озброєнні та посиленні особового складу, а й у менталітеті та стійкості населення і збройних сил.
Броєр додав, що у Німеччини має бути потенціал для зростання.
"Тобто ми повинні збільшити чисельність наших збройних сил. Наші розрахунки свідчать, що ми повинні вийти на 460 тисяч солдатів - як резервістів, так і діючих військових", - підкреслив генеральний інспектор Бундесверу.
На його думку, така кількість солдатів має бути забезпечена за допомогою певної форми військової служби - обов'язкової або добровільної. Це буде політичне рішення.
Нагадаємо, раніше глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль наголошував, що Росія може напасти на країни НАТО вже найближчими роками. Але йдеться не про повномасштабну війну, а про обмежену операцію.
Зокрема, за його словами, під загрозою перебувають країни Балтії.
При цьому сьогодні стало відомо, що Росія намагається спровокувати країни НАТО в Балтійському морі.
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