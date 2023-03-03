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У Бундестазі заявили, що Меркель відповідальна за вторгнення Путіна в Україну

Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Перебуваючи на посаді канцлера Німеччини, Ангела Меркель ухвалила низку рішень, які зробили можливим повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Оскільки блокування членства українців в НАТО стало величезною помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман в інтерв'ю телеканалу N-TV.

"Те, що українці не потрапили в НАТО, було великою помилкою французів і Ангели Меркель свого часу", - заявила Штрак-Циммерман.

Вона нагадала, що на саміті 2008 року країни НАТО пообіцяли Україні швидкий вступ в Альянс, але "цей проект провалився".

"Це сталося тому, що Меркель і тодішній президент Франції Ніколя Саркозі виступили проти - через повагу до Росії...Історію Ангели Меркель доведеться переписати, особливо історію останніх кількох років і повністю неправильної оцінки (ситуації)", - вважає Штрак-Циммерман.

Також вона висловила думку, що "війна в Україні може тривати не так довго, як Перша чи Друга світові війни".

"Чотири-п'ять років війна точно не триватиме... Путін не розраховував на широку і стійку підтримку України. Путін думає, що ми повні слабаки", - додала голова оборонного комітету Бундестагу.

Нагадаємо, раніше колишній канцлер Німеччини спробувала виправдатися у відповідь на подібні звинувачення. Меркель заявила, що наприкінці каденції не нібито "не могла вплинути на Путіна".

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ГерманияБундестагАнгела Меркель