У Бундестазі закликали уряд Німеччини поставити Україні ракети Taurus

Taurus для України

У 2023 році Україна звернулася до Німеччини з проханням надати далекобійні ракети Taurus, що мають радіус дії 500 кілометрів. Однак німецький уряд ухиляється від відповіді на цей запит, а канцлер Олаф Шольц категорично проти, посилаючись на те, що такі поставки вимагатимуть присутності німецьких військових на території України.

Шольц також висловив свою стурбованість тим, що неналежне використання ракет може призвести до удару по об'єктах на російській території, зокрема в Москві.

У свою чергу лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Торстен Фрай упевнений, що, зрештою, Шольц дасть свою згоду на передачу Україні крилатих ракет.

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