Taurus для Украины

В 2023 году Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить дальнобойные ракеты Taurus, обладающие радиусом действия 500 километров. Однако немецкое правительство уклоняется от ответа на этот запрос, а канцлер Олаф Шольц категорически против, ссылаясь на то, что такие поставки потребуют присутствия немецких военных на территории Украины.

Шольц также выразил свою обеспокоенность тем, что ненадлежащее использование ракет может привести к удару по объектам на российской территории, в том числе в Москве.

В свою очередь лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай уверен, что в конечном итоге Шольц даст свое согласие на передачу Украине крылатых ракет.

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