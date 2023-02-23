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В Бундестаге призвали предоставить Украине скорейший доступ к внутреннему рынку ЕС

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Берлин, Четверг 23 февраля 2023 19:19
В Бундестаге призвали предоставить Украине скорейший доступ к внутреннему рынку ЕС Фото: глава комитета по иностранным делам в Бундестаге Михаэль Рот (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз должен предоставить Украине скорейший доступ к внутреннему рынку ЕС.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам в Бундестаге Михаэль Рот, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

"Украина заслуживает реалистичной и честной дорожной карты к полному членству в ЕС, включающей конкретные шаги по реформированию, а также такие стимулы, как скорейший доступ к единому рынку", - заявил он.

При этом политик подчеркнул, что скорейшее вступление в ЕС не было бы актом милосердия для Украины, это прежде всего отвечает интересам Евросоюза.

В то же время он добавил, что переговоры Украины о вступлении в ЕС должны начаться не позднее начала 2024 года и вестись с большим стремлением и серьезностью всеми вовлеченными сторонами.

"Слишком долго мы игнорировали стратегическое значение Украины для стабильности Восточной Европы и европейской архитектуры безопасности", - заявил Рот.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на значительный прогресс в интеграции во внутренний рынок ЕС.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, Украина сможет стать полноценным членом Европейского союза через два года, однако вступление в НАТО состоится уже после победы в войне.

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