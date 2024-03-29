У Бундестазі вважають, що введення військ в Україну не зробить усі країни НАТО сторонами конфлікту, - ЗМІ

Дослідницька служба нижньої палати німецького Бундестагу вважає, введення сухопутних військ однієї з країн НАТО в Україну не призведе до того, що всі інші країни НАТО автоматично стануть сторонами конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Як випливає з ще не опублікованої доповіді парламентської експертної групи, держава, про яку йдеться, сама стане учасником конфлікту.

"Якщо держава-член НАТО діє в односторонньому порядку - тобто не в рамках раніше ухваленої операції НАТО і поза структурами військового командування НАТО, - ні НАТО загалом, ні інші держави-партнери НАТО не стають сторонами конфлікту", - ідеться в документі.

При цьому в документі наголошується, що введення сухопутних військ в Україну допустиме за міжнародним правом.

Видання зазначає, що депутатка бундестагу Беатрікс фон Шторх запитала, як вплине введення сухопутних військ однієї з країн НАТО на так звану "справу Альянсу", в рамках якої члени НАТО зобов'язані підтримувати один одного.

"Якщо війська держави-члена НАТО візьмуть участь у колективній самообороні (ст. 51 Статуту ООН) на користь України в наявному конфлікті (між Росією та Україною) і будуть атаковані іншою стороною конфлікту (Росією) під час бойових дій у зоні конфлікту, це не буде випадком ст. 5 Договору НАТО", - заявили експерти Бундестагу.

Вони зазначили, що стаття 5 Договору НАТО пов'язана з країнами НАТО і військами, які зазнали нападу на їхній території або над нею.

"Військове втручання французьких сухопутних військ на користь України було б засноване на колективному праві на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН і, отже, було б припустимим згідно з міжнародним правом", - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що військова реакція Росії проти цілей у Франції, з іншого боку, являла б собою "збройний напад", що встановило б фактичні вимоги для проголошення справи альянсу НАТО.

Дослідницька служба Бундестагу

Дослідницькі служби - це підрозділ Бундестагу, що складається з восьми спеціалізованих відділів, у яких працюють близько 100 співробітників, як випливає з інформаційного листка Бундестагу.

Експерти досліджують теми за запитом окремих членів парламенту, а також для комітетів Бундестагу. Вони готують коротку інформацію, документацію, фактичні звіти, докладні аналізи та експертні висновки.