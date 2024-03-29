В Бундестаге считают, что ввод войск в Украину не сделает все страны НАТО сторонами конфликта, - СМИ

Исследовательская служба нижней палаты немецкого Бундестага считает, ввод сухопутных войск одной из стран НАТО в Украину не приведет к тому, что все остальные страны НАТО автоматически станут сторонами конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Об этом следует из еще не опубликованного доклада парламентской экспертной группы, государство, о котором идет речь, само станет участником конфликта.

"Если государство-член НАТО действует в одностороннем порядке - то есть не в рамках ранее принятой операции НАТО и вне структур военного командования НАТО, - ни НАТО в целом, ни другие государства-партнеры НАТО не становятся сторонами конфликта", - говорится в документе.

При этом в документе отмечается, что ввод сухопутных войск в Украину допустим по международному праву.

Издание отмечает, что депутат бундестага Беатрикс фон Шторх спросила, как повлияет ввод сухопутных войск одной из стран НАТО на так называемое "дело Альянса", в рамках которого члены НАТО обязаны поддерживать друг друга.

"Если войска государства-члена НАТО примут участие в коллективной самообороне (ст. 51 Устава ООН) в пользу Украины в существующем конфликте (между Россией и Украиной) и будут атакованы другой стороной конфликта (Россией) в ходе боевых действий в зоне конфликта, это не будет являться случаем ст. 5 Договора НАТО", - заявили эксперты Бундестага.

Они отметили, что статья 5 Договора НАТО связана со странами НАТО и войсками, подвергшимися нападению на их территории или над ней.

"Военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины было бы основано на коллективном праве на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и, следовательно, было бы допустимо в соответствии с международным правом", - говорится в документе.

При этом отмечается, что военная реакция России против целей во Франции, с другой стороны, представляла бы собой "вооруженное нападение", что установило бы фактические требования для провозглашения дела альянса НАТО.

Исследовательская служба Бундестага

Исследовательские службы - это подразделение Бундестага, состоящее из восьми специализированных отделов, в которых работают около 100 сотрудников, как следует из информационного листка Бундестага.

Эксперты исследуют темы по запросу отдельных членов парламента, а также для комитетов Бундестага. Они готовят краткую информацию, документацию, фактические отчеты, подробные анализы и экспертные заключения.