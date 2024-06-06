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У Бундестазі схвалили закупівлю додаткових 155-мм снарядів через потреби України

Архівне фото: у Бундестазі схвалили закупівлю додаткових 155-мм снарядів (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитро Браславський

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Це пов'язано з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міноборони Німеччини.

"З одного боку, проєкт закупівель може бути використаний для продовження підтримки України, якій гостро необхідні боєприпаси, але також може сприяти подальшому поповненню власних запасів", - пише відомство.

Міноборони зазначає, що в позиційній війні на сході України спостерігається висока витрата артилерійських боєприпасів, особливо снарядів калібру 155 міліметрів. Відтоді Німеччина та інші союзники неодноразово надавали пакети підтримки Україні. 

"Виробництво і постачання тисяч снарядів тепер узгоджені з німецькою збройовою компанією для подальшої підтримки України та поповнення власних запасів боєприпасів. Потреба у фінансуванні в розмірі майже 880 мільйонів євро буде покрита як зі спеціальних фондів Бундесверу, так і з регулярного оборонного бюджету", - додало Міноборони. 

Угода на мільйони снарядів

При цьому вказується, що бюджетний комітет також схвалив внесення змін до рамкової угоди з оборонною компанією. 

Завдяки новій рамковій угоді можливий обсяг замовлень збільшився в кілька разів. Слід підкреслити, що в майбутньому снаряди вироблятимуться в Німеччині. 

У договорі також міститься стаття, що дозволяє іншим країнам приєднатися до нього. Данія, Естонія та Нідерланди вже є сторонами, які про це домовляються.

Потреба України в артснарядах

Артилерійські снаряди гостро потрібні українським військам на передовій, проте досі військові заявляють про їхній дефіцит. При цьому країни Заходу намагаються наростити їхнє виробництво.

Інститут вивчення війни повідомляв, що ЗСУ почали отримувати артилерійські боєприпаси з країн Заходу, однак нинішні обсяги ще не дають змоги нашим захисникам ефективно протистояти росіянам.

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