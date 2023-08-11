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У Бундестазі критикують Шольца через відмову передати Україні далекобійні ракети

Фото: Марі-Агнес Штрак-Циммерман (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Бундестазі критикують канцлера Німеччини Олафа Шольца через відмову передати Україні далекобійні ракети. Йдеться про ракети Taurus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман, яку цитує N-TV.

Політик закликала уряд надати Україні далекобійні крилаті ракети. Вона наголосила. що ракети "потрібні терміново".

"Це відповідає міжнародному праву, якщо Україна знає, звідки її атакують, що це також може бути використано для запобігання атакам там", - сказала Штрак-Циммерман.

При цьому вона розкритикувала Шольца через небажання надати Україні ракети.

"Я думаю, що проблема знову в канцелярії, де вони намагаються не дати цій темі старт", - вважає політик.

Далекобійні ракети для України

Нагадаємо, ще навесні Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які українські війська вже вміло застосовують. Також президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу далекобійних ракет SCALP.

При цьому Німеччина відкинула прохання України надати крилаті ракети Taurus з дальністю дії до 500 кілометрів. За даними ЗМІ, Берлін скоро може оголосили про передачу Taurus, зараз продовжуються переговори з США.

Також, за інформацією німецького видання Spiegel, Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

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