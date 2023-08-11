В Бундестаге критикуют Шольца из-за отказа передать Украине дальнобойные ракеты

Политик призвала правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты. Она подчеркнула, что ракеты "нужны срочно".

"Это соответствует международному праву, если Украина знает, откуда ее атакуют, что это также может быть использовано для предотвращения атак там", - сказала Штрак-Циммерман.

При этом она раскритиковала Шольца из-за нежелания предоставить Украине ракеты.

"Я думаю, что проблема снова в канцелярии, где они пытаются не дать этой теме старт", - считает политик.

Дальнобойные ракеты для Украины.

Напомним, еще весной Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые украинские войска уже умело применяют. Также президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче дальнобойных ракет SCALP.

При этом Германия отвергла просьбу Украины предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. По данным СМИ, Берлин скоро может объявить о передаче Taurus, сейчас продолжаются переговоры с США.

Также, по информации немецкого издания Spiegel, Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

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