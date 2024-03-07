У Бундестазі хочуть закликати до передачі Україні максимально можливої кількості Taurus

"Парламентська фракція ХДС/ХСС поставить питання про постачання Taurus на поіменне голосування в Бундестазі наступного сесійного тижня. Парламент має взяти на себе ініціативу", - розповів Фрай.

За його словами, пропозицію хочуть розглянути під час засідання Бундестагу у четвер, 14 березня.

У документі німецький уряд хочуть закликати схвалити запит України на постачання далекобійних ракет Taurus із запасів Бундесверу "у максимально можливому обсязі і без зволікань".

Зазначимо, що через те, що проект резолюції ініціювала опозиційна фракція, шанс підтримки з боку інших депутатів невеликий.

При цьому нещодавно у Бундестазі ухвалили резолюцію з закликом передати Україні далекобійні ракети. Які саме - зазначено не було.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна з минулого року просить Німеччину про передачу ракет Taurus з дальністю 500 кілометрів. Вони потрібні, щоб знищувати об'єкти росіян у тилу.

Але Берлін відмовляється від постачання. Проти виступає сам канцлер Німеччини Олаф Шольц, оскільки розгортання ракет нібито потрібна присутність німецьких солдатів на місці.

Також Шольц заявляв, що "при неправильному використанні" ракети можуть вдарити по Москві.

Більш детально про те, чи отримає Taurus Україна, - у матеріалі РБК-Україна.