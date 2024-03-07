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В Бундестаге хотят призвать к передаче Украине максимально возможного количества Taurus

Фото: в Бундестаге хотят призвать к передаче Украине максимально возможного количества Taurus (mbda-deutschland.de)
Автор: Иван Носальский

Оппозиционная фракция ХДС/ХСС хочет снова вынести на рассмотрение Бундестага проект резолюции с призывом к правительству передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Rheinische Post заявил первый парламентский секретарь фракции Торстен Фрай.

"Парламентская фракция ХДС/ХСС поставит вопрос о поставке Taurus на поименное голосование в Бундестаге на следующей сессионной неделе. Парламент должен взять на себя инициативу", - рассказал Фрай. 

По его словам, предложение хотят рассмотреть в ходе заседания Бундестага в четверг, 14 марта. 

В документе немецкое правительство хотят призвать одобрить запрос Украины на поставку дальнобойных ракет Taurus из запасов Бундесвера "в максимально возможном объеме и без проволочек". 

Отметим, что из-за того, что проект резолюции инициировала оппозиционная фракция, шанс поддержки со стороны других депутатов невелик. 

При этом недавно в Бундестаге приняли резолюцию с призывом передать Украине дальнобойные ракеты. Какие именно - указано не было. 

Taurus для Украины

Напомним, Украина с прошлого года просит Германию о передаче ракет Taurus с дальностью 500 километров. Они необходимы, чтобы уничтожать объекты россиян в тылу. 

Но Берлин отказывается от поставок. Против выступает сам канцлер Германии Олаф Шольц, поскольку развертывания ракет якобы необходимо присутствие немецких солдат на месте. 

Также Шольц заявлял, что “при неправильном использовании” ракеты могут ударить по Москве. 

Более детально о том, получит ли Taurus Украина, - в материале РБК-Украина

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