В Бундестаге возмущены тайными переговорами посла США в Берлине

Переговоры были относительно импортных пошлин с немецкими производителями

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес раскритиковала американского посла в Берлине Ричарда Гренелла из-за его переговоров относительно импортных пошлин с немецкими производителями. Об этом сообщает Die Welt.

Так, Гренелл провел встречу с руководителями автомобильных концернов Daimler, BMW и Volkswagen в посольстве США в Берлине, чтобы найти решение в споре по поводу пошлин на автомобили.

"Для меня это новость, что послы ведут переговоры по таким вопросам", - отметила Налес.

По ее словам, такие вопросы должны обсуждать министры экономики и торговли.

"Мы не банановая республика!" - добавила Налес.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что официальные лица США вскоре проведут встречи с европейскими коллегами и обсудят пошлины.