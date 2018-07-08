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У Бундестазі обурені таємними переговорами посла США в Берліні

НовиниПолітика    08.07.2018 - 18:00
Фото: Андреа Налес (facebook.com)
Фото: Андреа Налес (facebook.com)

Переговори були щодо імпортних мит з німецькими виробниками

Глава Соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес розкритикувала американського посла в Берліні Річарда Гренелла через його переговори щодо імпортних мит з німецькими виробниками.  Про це повідомляє Die Welt.

Так, Гренелл провів зустріч з керівниками автомобільних концернів Daimler, BMW і Volkswagen у посольстві США в Берліні, щоб знайти рішення у суперечці з приводу мит на автомобілі.

"Для мене це новина, що посли ведуть переговори з таких питань", - зазначила Налес.

За її словами, такі питання повинні обговорювати міністри економіки й торгівлі.

"Ми не бананова республіка!" - додала Налес.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що офіційні особи США незабаром проведуть зустрічі з європейськими колегами і обговорять мита.

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Теги публікації: Бундестаг, Сполучені Штати Америки, пошлины, переговори  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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