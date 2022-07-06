В Бундестаге требуют предоставить Украине 200 БТР, - Spiegel

В ходатайстве парламентской группы, с которым ознакомилось издание, говорится о резолюции по поставках тяжелого вооружения Украине, которая была принята совместно со светофорной коалицией в Бундестаге в конце апреля.

"Для украинской армии это вопрос быстрой отправки надежных материалов, которые могут быть использованы непосредственно на линии фронта. Такой материал находится на вооружении Бундесвера и должен быть изъят из использования Бундесвером: бронированная транспортная машина "Фукс"", - говорится в предложении.

Генеральный инспектор Эберхард Цорн заявил, что не видит возможности для такой военной помощи Украине.

У Бундесвера есть 825 транспортных танков "Фукс", но в разных модификациях:

радарные носители,

танки радиопомех,

носители личного состава,

бронированные разведывательные машины NBC

медицинские варианты, и это лишь некоторые из них.

"Нам нужны эти машины. Я не вижу никакой возможности отказаться от этих автомобилей или их части в настоящее время", - заявил Цорн.

Отметим, бронетранспортер "Фукс" был разработан в 1970-х годах фирмой "Тиссен-Хеншель" и принят на вооружение Бундесвера в 1979 году. БТР имеет несущий сварной корпус, обеспечивающий противопульную защиту и защиту от мелких осколков.