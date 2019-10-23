В Бундестаге требуют отменить санкции против России

В Германии депутаты Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) требуют отменить санкции против России, утверждая, что они не достигли цели. Об этом заявил первый секретарь фракции АдГ Бернд Бауман, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Санкционная политика Евросоюза против России провалилась. Она не только не достигла своей цели, но и мешает политическому урегулированию украинского конфликта", - утверждает Бауман.

Он считает, что участие Берлина в санкциях противоречит интересам Германии, поскольку они "нанесли большой урон немецкой экономике" и стоили десятков тысяч рабочих мест.

Также политик упомянул и политический ущерб, заявив, что ранее хорошие отношения Германии и России "подорваны".

Представитель фракции АдГ призвал правительство Германии при первой же возможности голосовать в Европейском совете против продления санкций и компенсировать предприятиям "потери от политически мотивированного снижения оборота и прибыли".

В то же время издание отмечает, что согласно подсчетам Института мировой экономики в Киле, гипотетические финансовые потери составляют для Германии примерно 700 млн евро в месяц, тогда как для России - 3,5 млрд евро в месяц, то есть в пять раз больше.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Евросоюз не пойдет на отмену санкций против Российской Федерации до выполнения Минских соглашений.