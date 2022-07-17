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В Бундестаге призвали Шольца созвать конференцию по Украине

Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала немецкого канцлера Олафа Шольца как можно быстрее созвать национальную конференцию по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По ее словам, на конференции должны выяснить, что именно сегодня делает Германия для помощи Украине в борьбе против российской агрессии. А также определить, на что еще способны немецкие вооруженные силы, промышленность и политика.

Она также считает, что то, как долго Украина сможет защищать себя, зависит, в частности, от поддержки Германии, которая может сделать еще больше.

"Германия должна взять на себя лидирующую роль в Европе, как требуют ее западные партнеры, и, без сомнения, решительно и смело двигаться вперед", - добавила Штрак-Циммерман.

Напомним, до этого Штрак-Циммерман заявляла, что недовольна объемами военной помощи Украине, и предупредила, что Германия может столкнуться с тяжелыми последствиями.

А Шольц говорил, что Берлин готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны с Россией.

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УкраинаГерманияОлаф Шольц