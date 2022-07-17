В Бундестаге призвали Шольца созвать конференцию по Украине

По ее словам, на конференции должны выяснить, что именно сегодня делает Германия для помощи Украине в борьбе против российской агрессии. А также определить, на что еще способны немецкие вооруженные силы, промышленность и политика.

Она также считает, что то, как долго Украина сможет защищать себя, зависит, в частности, от поддержки Германии, которая может сделать еще больше.

"Германия должна взять на себя лидирующую роль в Европе, как требуют ее западные партнеры, и, без сомнения, решительно и смело двигаться вперед", - добавила Штрак-Циммерман.