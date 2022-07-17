У Бундестазі закликали Шольца скликати конференцію щодо України

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман закликала німецького канцлера Олафа Шольца якнайшвидше скликати національну конференцію щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
За її словами, на конференції мають з'ясувати, що саме сьогодні робить Німеччина для допомоги Україні у боротьбі проти російської агресії. А також визначити, на що ще здатні німецькі збройні сили, промисловість і політика.
Вона також вважає, що те, як довго Україна зможе захищати себе, залежить, зокрема, від підтримки Німеччини, яка може зробити ще більше.
"Німеччина повинна взяти на себе лідируючу роль в Європі, як вимагають її західні партнери, і, без сумніву, рішуче і сміливо рухатися вперед", - додала Штрак-Циммерман.
Нагадаємо, до цього Штрак-Циммерман заявляла, що незадоволена обсягами військової допомоги Україні, і попередила, що Німеччина може зіткнутися з тяжкими наслідками.
А Шольц говорив, що Берлін готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни з Росією.
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