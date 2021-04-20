UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Бундестаге призвали ЕС объединиться перед российской угрозой

Автор: Артур Родивилов

Фракция ХДС/ХСС, которая является крупнейшей в парламенте Германии, приняла заявление в поддержку Украины. Депутаты призвали ЕС объединиться на фоне военной угрозы со стороны России.

Заявление размещено на сайте депутата Юргена Хардта, который является представителем фракции по вопросам внешней политики.

Они отметили, что наращивание войск РФ у границ Украины вызывает опасения относительно возможной военной операции.

"Таким образом, парламентская группа ХДС/ХСС в Бундестаге Германии ожидает, что министры иностранных дел ЕС продемонстрируют решительное и, прежде всего, единое отношение к Москве", - говорится в заявлении.

Депутаты отмечают, что военная деятельность России в Черном море, соседями которого также являются страны НАТО, требует тесного сотрудничества международного сообщества.

"Если Европа будет говорить на общем языке по этому центральному вопросу европейского мирного порядка, это окажет обнадеживающее воздействие на наших друзей и соседей в Восточной Европе. Это также является признаком трансатлантического единства. Возобновление агрессии России против Украины пошатнет основы европейского порядка безопасности", - говорится в заявлении.

Ранее глава Европейской народной партии (ЕНП) Германии Манфред Вебер призвал остановить газопровод "Северный поток-2" в случае обострения ситуации возле границ Украины. Евросоюз должен направить Москве "недвусмысленный сигнал".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС
Читайте также
"Игра мышцами": Резников исключил полномасштабное вторжение России
Украина инициирует экстренные заседания ТКГ в случае потерь на Донбассе, - Ермак
Прогноз погоды