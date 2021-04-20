В Бундестаге призвали ЕС объединиться перед российской угрозой

Они отметили, что наращивание войск РФ у границ Украины вызывает опасения относительно возможной военной операции.

"Таким образом, парламентская группа ХДС/ХСС в Бундестаге Германии ожидает, что министры иностранных дел ЕС продемонстрируют решительное и, прежде всего, единое отношение к Москве", - говорится в заявлении.

Депутаты отмечают, что военная деятельность России в Черном море, соседями которого также являются страны НАТО, требует тесного сотрудничества международного сообщества.

"Если Европа будет говорить на общем языке по этому центральному вопросу европейского мирного порядка, это окажет обнадеживающее воздействие на наших друзей и соседей в Восточной Европе. Это также является признаком трансатлантического единства. Возобновление агрессии России против Украины пошатнет основы европейского порядка безопасности", - говорится в заявлении.