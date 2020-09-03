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В Бундестаге назвали строительство "Северного потока-2" поощрением политики Путина

Автор: Инна Собора

Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген назвал завершение строительства газопровода "Северный поток-2" поощрением текущей политики Владимира Путина. Он призвал отказаться от завершения строительства газопровода.

Об этом пишет DW.

Таким образом политик отреагировал на заявление правительства Германии об обнаружении в крови Алексея Навального яда типа "Новичок".

"Мы снова столкнулись с жестокой и человеконенавистнической реальностью путинского режима", - заявил Реттген.

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Он добавил, что ситуация вокруг Навального выходит за границы германо-российских отношений и требует единого европейского жесткого ответа.

"В пересмотре нуждается буквально все", - подчеркнул он, назвав, в частности, газовые поставки и отказ от завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, 2 сентября в Германии заявили, что нашли доказательства отравления Навального "Новичком".

После этого сенатор-республиканец США Том Коттон призвал остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

За санкции против РФ также выступило Министерство иностранных дел Украины.

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