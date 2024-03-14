Бундестаг знову проголосував проти постачання ракет Taurus в Україну

У четвер більшість депутатів проголосували проти ініціативи ХДС і ХСС. Під час дебатів лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх захищав відмову канцлера Олафа Шольца від поставок.

"Переломні часи - не для політичних гравців. Необхідні розум, розсудливість і ясність. Саме цим і займається федеральний канцлер під час обговорень, які він веде як глава уряду", - сказав Мютценіх.

У голосуванні взяли участь 690 депутатів. 495 депутатів проголосували проти, 190 - за, 5 утрималися. Парламентська група ХДС/ХСС налічує 197 депутатів.

Система Taurus вирізняється великою дальністю стрільби (500 кілометрів) і високою точністю. Зброя дозволяє знищувати російські склади боєприпасів, захищені командні центри і життєво важливі об'єкти військової інфраструктури далеко за лінією фронту.

Як приклад неодноразово наводили 19-кілометровий Керченський міст. Він з'єднує Крим, який був окупований у 2014 році, з материковою частиною Росії. Противники поставок вказують на можливу ескалацію.

Питання передачі Taurus Україні

З минулого року Україна просить Німеччину передати ракети Taurus, здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Однак канцлер Олаф Шольц не бажає передавати таке озброєння. Він стверджує, що для розгортання ракет на території України мають бути присутні німецькі солдати. Їхнім завданням може стати наведення ракет на ціль. Також Шольц побоюється, що в разі "неправильного використання" ракети можуть вдарити по об'єктах у Москві.

Однак голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер зазначив, що заява Шольца про необхідність присутності німецьких військових в Україні для розгортання ракет Taurus є хибною.

Детальніше про те, чи отримає все-таки наша країна німецькі далекобійні ракети, - у матеріалі РБК-Україна.

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