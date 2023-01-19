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Бундестаг не зміг проголосувати щодо питання передачі Leopard Україні

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Четвер 19 січня 2023 18:47
Бундестаг не зміг проголосувати щодо питання передачі Leopard Україні Ілюстративне фото: Бундестаг не зміг проголосувати щодо передачі Leopard Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Бундестазі сьогодні, 19 січня, не було винесено на голосування питання передачі танків Leopard Україні. Проти виступили більшість фракцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу німецького парламенту.

У відомстві зазначають, що депутати Бундестагу не підтримали винесення на голосування пропозиції партії ХДС/ХСС, яка передбачає початок постачання танків Leopard в Україну.

Проти голосування щодо цього питання виступили: коаліція - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія "Союз-90"/"Зелені" та Вільна демократична партія (СвДП) - а також праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" та "Ліві".

"Після гарячих дебатів Бундестаг передав пропозицію до Комітету із закордонних справ для подальшого обговорення", - уточнюють у Бундестазі.

Зазначимо, що Німеччина поки що не тільки відмовляється особисто передавати Leopard Україні, а й не затвердила дозвіл, який дав би право іншим країнам проводити відповідні поставки.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що німецька компанія Rheinmetall готова постачати Україні бойові танки Leopard 1, Leopard 2 та британську модель Challenger 1.

Також ми писали, що, за даними німецьких ЗМІ, канцлер ФРН Олаф Шольц готовий передати Україні Leopard, але тільки якщо США, у свою чергу, почнуть постачання Abrams.

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