Бундестаг не смог проголосовать по вопросу передачи Leopard Украине
В Бундестаге сегодня, 19 января, не вынесли на голосование вопрос передачи танков Leopard Украине. Против выступили большинство фракций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого парламента.
В ведомстве отмечают, что депутаты Бундестага не поддержали вынесение на голосование предложения партии ХДС/ХСС, которое предусматривает начало поставок танков Leopard в Украину.
Против голосования по этому вопросу выступили: коалиция - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) - а также праворадикальная "Альтернатива для Германии" и "Левые".
"После жарких дебатов Бундестаг передал предложение в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения", - уточняют в Бундестаге.
Отметим, что Германия пока не только отказывается лично передавать Leopard Украине, но и не утвердила разрешение, которое бы позволило другим странам проводить соответствующие поставки.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что немецкая компания Rheinmetall готова поставлять Украине боевые танки Leopard 1, Leopard 2 и британскую модель Challenger 1.
Также мы писали, что, по данным немецких СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц готов передать Украине Leopard, но только если США, в свою очередь, начнут поставки Abrams.
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