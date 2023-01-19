ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бундестаг не смог проголосовать по вопросу передачи Leopard Украине

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 18:47
Бундестаг не смог проголосовать по вопросу передачи Leopard Украине Иллюстративное фото: Бундестаг не смог проголосовать по вопросу передачи Leopard Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Бундестаге сегодня, 19 января, не вынесли на голосование вопрос передачи танков Leopard Украине. Против выступили большинство фракций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого парламента.

В ведомстве отмечают, что депутаты Бундестага не поддержали вынесение на голосование предложения партии ХДС/ХСС, которое предусматривает начало поставок танков Leopard в Украину.

Против голосования по этому вопросу выступили: коалиция - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) - а также праворадикальная "Альтернатива для Германии" и "Левые".

"После жарких дебатов Бундестаг передал предложение в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения", - уточняют в Бундестаге.

Отметим, что Германия пока не только отказывается лично передавать Leopard Украине, но и не утвердила разрешение, которое бы позволило другим странам проводить соответствующие поставки.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что немецкая компания Rheinmetall готова поставлять Украине боевые танки Leopard 1, Leopard 2 и британскую модель Challenger 1.

Также мы писали, что, по данным немецких СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц готов передать Украине Leopard, но только если США, в свою очередь, начнут поставки Abrams.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бундестаг Помощь Украине Военная помощь
NEWS
Украина может получить сотни танков. Литва анонсировала хорошие новости из "Рамштайна"
Украина может получить сотни танков. Литва анонсировала хорошие новости из "Рамштайна"
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области