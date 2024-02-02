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Бундестаг схвалив держбюджет Німеччини: на допомогу Україні виділили 7,6 млрд євро

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Парламент Німеччини остаточно схвалив державний бюджет країни на 2024 рік. У ньому передбачено близько 7,6 млрд євро на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бундестагу.

"За" проєкт бюджету віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів. Утримавшихся не було.

Бюджет передбачає витрати на загальну суму 476,8 мільярда євро, а нові позики наразі становлять близько 39 мільярдів євро.

Заплановано інвестиції на загальну суму 70,5 мільярда євро, наприклад, у залізничну мережу і дороги. Оборонний бюджет становить близько 52 мільярдів євро, плюс мільярди зі спеціального фонду для бундесверу.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним із основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Берлін уже передав українським військовим зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та багато іншої техніки.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Україну в подальшій допомозі та співпраці в галузі охорони здоров'я.

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Допомога УкраїніВійна Росії проти України