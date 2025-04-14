Бундестаг готується обрати Мерца канцлером: відома вирішальна дата

За інформацією видання, Бундестаг може обрати Мерца канцлером через два з половиною місяці після федеральних виборів. Однак попередньою умовою для цього є затвердження коаліційної угоди між ХДС, Християнсько-соціальним союзом (ХСС) та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).

Виконавчий комітет ХСС уже підтримав угоду. ХДС має ухвалити рішення на невеликій партійній конференції 28 квітня. Члени СДПН голосуватимуть за 144-сторінкову угоду з вівторка, 15 квітня, до 29 квітня. Для її ратифікації потрібна не лише більшість голосів, а й участь щонайменше 20% членів партії у повністю цифровому голосуванні.

Щонайменше 316 голосів для обрання

Відповідно до статті 63 Основного закону, Федерального канцлера обирає Бундестаг без обговорення за поданням Федерального президента. Для цього потрібна підтримка більшості членів Бундестагу - тобто 316 голосів.

Якщо Мерца буде обрано канцлером, його уряд, найімовірніше, складе присягу в Бундестазі того ж 6 травня. Після цього федеральний уряд зможе розпочати роботу - рівно через шість місяців після розпаду попередньої правлячої коаліції 6 листопада 2024 року.

Після обрання Мерц одразу вирушить до палацу Бельвю для зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, який вручить йому сертифікат про призначення. Потім він повернеться до Бундестагу і складе присягу як новий канцлер. Для цього дістануть оригінал Основного закону, що зберігається в сейфі директора Бундестагу, і новообраний канцлер урочисто зачитає текст присяги.

Формування правлячої коаліції

Нагадаємо, 7 квітня блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) і соціал-демократи (СДПН) оголосили про укладення коаліційної угоди.

Згідно зі 144-сторінковою угодою, вони домовилися створити експертну комісію з модернізації боргового гальма, знижувати податок на 1% на рік протягом п'яти років, починаючи з 2028-го.

Також партії домовились скасувати можливість набуття громадянства ФРН за три роки, запровадити добровільну військову службу, скоротити бюджетні видатки, зокрема добровільне фінансування міжнародних організацій.