Бундестаг готується обрати Мерца канцлером: відома вирішальна дата

Лідера партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріха Мерца можуть обрати новим канцлером Німеччини 6 травня. Президентка Бундестагу Юлія Кльокнер готується скликати парламент цього дня для проведення виборів глави уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.de.
За інформацією видання, Бундестаг може обрати Мерца канцлером через два з половиною місяці після федеральних виборів. Однак попередньою умовою для цього є затвердження коаліційної угоди між ХДС, Християнсько-соціальним союзом (ХСС) та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).
Виконавчий комітет ХСС уже підтримав угоду. ХДС має ухвалити рішення на невеликій партійній конференції 28 квітня. Члени СДПН голосуватимуть за 144-сторінкову угоду з вівторка, 15 квітня, до 29 квітня. Для її ратифікації потрібна не лише більшість голосів, а й участь щонайменше 20% членів партії у повністю цифровому голосуванні.
Відповідно до статті 63 Основного закону, Федерального канцлера обирає Бундестаг без обговорення за поданням Федерального президента. Для цього потрібна підтримка більшості членів Бундестагу - тобто 316 голосів.
Якщо Мерца буде обрано канцлером, його уряд, найімовірніше, складе присягу в Бундестазі того ж 6 травня. Після цього федеральний уряд зможе розпочати роботу - рівно через шість місяців після розпаду попередньої правлячої коаліції 6 листопада 2024 року.
Після обрання Мерц одразу вирушить до палацу Бельвю для зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, який вручить йому сертифікат про призначення. Потім він повернеться до Бундестагу і складе присягу як новий канцлер. Для цього дістануть оригінал Основного закону, що зберігається в сейфі директора Бундестагу, і новообраний канцлер урочисто зачитає текст присяги.
Нагадаємо, 7 квітня блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) і соціал-демократи (СДПН) оголосили про укладення коаліційної угоди.
Згідно зі 144-сторінковою угодою, вони домовилися створити експертну комісію з модернізації боргового гальма, знижувати податок на 1% на рік протягом п'яти років, починаючи з 2028-го.
Також партії домовились скасувати можливість набуття громадянства ФРН за три роки, запровадити добровільну військову службу, скоротити бюджетні видатки, зокрема добровільне фінансування міжнародних організацій.
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