Бумажные билеты в транспорте Киева отменены: где можно пополнить карту и купить QR-билет

Киев отменил бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Киевская власть рассказала, где можно пополнить транспортные карты и купить QR-билеты для проезда в общественном транспорте:
В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.
Также действуют около 1800 терминалов Easy Pay. Easy Pay предоставляет возможность пополнить транспортную карту.
Кроме того, в Киеве есть около 322 Т-киосков. В Т-киосках можно приобрести транспортную карту.
Кассы на 52 станциях метрополитена. В кассах можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.
С января 2021 для удобной оплаты проезда городское приложение "Киев цифровой" предоставляет сервис пополнения транспортной карты и покупки QR-билетов.