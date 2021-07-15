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Бумажные билеты в транспорте Киева отменены: где можно пополнить карту и купить QR-билет

Автор: Анастасия Рокитна

Киев отменил бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Киевская власть рассказала, где можно пополнить транспортные карты и купить QR-билеты для проезда в общественном транспорте:

  • 198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта,
  • 304 терминала на 52 станциях метрополитена.

В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.

Также действуют около 1800 терминалов Easy Pay. Easy Pay предоставляет возможность пополнить транспортную карту.

Кроме того, в Киеве есть около 322 Т-киосков. В Т-киосках можно приобрести транспортную карту.

Кассы на 52 станциях метрополитена. В кассах можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

С января 2021 для удобной оплаты проезда городское приложение "Киев цифровой" предоставляет сервис пополнения транспортной карты и покупки QR-билетов.

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транспортпроезд