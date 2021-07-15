Паперові квитки в транспорті Києва скасовано: де можна поповнити карту і купити QR-квиток

Київ скасував паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Усі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Київська влада розповіла, де можна поповнити транспортні карти і купити QR-квитки для проїзду у громадському транспорті:
У терміналах можна купити або поповнити транспортну карту та придбати QR-квитки.
Також діють близько 1800 терміналів Easy Pay. Easy Pay надає можливість поповнити транспортну карту.
Крім того, в Києві є близько 322 Т-кіосків. У Т-кіосках можна придбати транспортну карту.
Каси на 52 станціях метрополітену. У касах можна придбати чи поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.
Із січня 2021 для зручної оплати проїзду міський застосунок "Київ Цифровий" надає сервіс поповнення транспортної карти та купівлі QR-квитків.