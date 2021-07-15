ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бумажные билеты в транспорте Киева отменены: где можно пополнить карту и купить QR-билет

Новина українською →
Киев, Четверг 15 июля 2021 12:13
Бумажные билеты в транспорте Киева отменены: где можно пополнить карту и купить QR-билет Фото: Киев отменил бумажные билеты в транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киев отменил бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Киевская власть рассказала, где можно пополнить транспортные карты и купить QR-билеты для проезда в общественном транспорте:

  • 198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта,
  • 304 терминала на 52 станциях метрополитена.

В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.

Также действуют около 1800 терминалов Easy Pay. Easy Pay предоставляет возможность пополнить транспортную карту.

Кроме того, в Киеве есть около 322 Т-киосков. В Т-киосках можно приобрести транспортную карту.

Кассы на 52 станциях метрополитена. В кассах можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

С января 2021 для удобной оплаты проезда городское приложение "Киев цифровой" предоставляет сервис пополнения транспортной карты и покупки QR-билетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
транспорт проезд
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем