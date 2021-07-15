Паперові квитки в транспорті Києва скасовано: де можна поповнити карту і купити QR-квиток

Київ скасував паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Усі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки.

Київська влада розповіла, де можна поповнити транспортні карти і купити QR-квитки для проїзду у громадському транспорті:

198 терміналів самообслуговування на зупинках наземного транспорту,

на зупинках наземного транспорту, 304 термінали на 52 станціях метрополітену.

У терміналах можна купити або поповнити транспортну карту та придбати QR-квитки.

Також діють близько 1800 терміналів Easy Pay. Easy Pay надає можливість поповнити транспортну карту.

Крім того, в Києві є близько 322 Т-кіосків. У Т-кіосках можна придбати транспортну карту.

Каси на 52 станціях метрополітену. У касах можна придбати чи поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.

Із січня 2021 для зручної оплати проїзду міський застосунок "Київ Цифровий" надає сервіс поповнення транспортної карти та купівлі QR-квитків.