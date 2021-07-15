ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Паперові квитки в транспорті Києва скасовано: де можна поповнити карту і купити QR-квиток

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 липня 2021 12:13
Паперові квитки в транспорті Києва скасовано: де можна поповнити карту і купити QR-квиток Фото: Київ скасував паперові квитки в транспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Київ скасував паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Усі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Київська влада розповіла, де можна поповнити транспортні карти і купити QR-квитки для проїзду у громадському транспорті:

  • 198 терміналів самообслуговування на зупинках наземного транспорту,
  • 304 термінали на 52 станціях метрополітену.

У терміналах можна купити або поповнити транспортну карту та придбати QR-квитки.

Також діють близько 1800 терміналів Easy Pay. Easy Pay надає можливість поповнити транспортну карту.

Крім того, в Києві є близько 322 Т-кіосків. У Т-кіосках можна придбати транспортну карту.

Каси на 52 станціях метрополітену. У касах можна придбати чи поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.

Із січня 2021 для зручної оплати проїзду міський застосунок "Київ Цифровий" надає сервіс поповнення транспортної карти та купівлі QR-квитків.

Читайте РБК-Україна в Google News
транспорт проезд
NEWS
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
Аваков покинув посаду голови МВС. Рада прийняла відставку міністра
DAILY
Віктор Ляшко: Робимо все, щоб восени локдауну не було, але цього не виключаємо
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робимо все, щоб восени локдауну не було, але цього не виключаємо