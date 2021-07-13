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Бум на товарных рынках: экспорт из Украины за полугодие вырос на треть

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Украина, Вторник 13 июля 2021 13:40
Бум на товарных рынках: экспорт из Украины за полугодие вырос на треть Фото: внешнеторговый оборот вырос на 29% (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Белоус

Объем внешней торговли товарами в январе-июне 2021 года составил 61,142 млрд долларов. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года (47,218 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-июнь составил 29,921 млрд долларов, что на 31% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 28% до 31,221 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,300 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-июнь 2021 года составил 10,812 млрд долларов, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 55% до 7,038 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 27% до 5,036 млрд долларов.

Бум на товарных рынках: экспорт из Украины за полугодие вырос на треть

Напомним, по данным НБУ, индекс мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ) к началу 2021 года достиг максимального уровня за последние почти восемь лет.

Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами в январе-декабре 2020 года составил 103,434 млрд долларов. Это на 6% меньше, чем за 2019 год (110,476 млрд долларов).

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