Бум на товарних ринках: експорт з України за півріччя зріс на третину

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-червні 2021 року склав 61,142 млрд доларів. Це на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року (47,218 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України .

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-червень склав 29,921 млрд доларів, що на 31% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 28% до 31,221 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,300 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-червень 2021 року склав 10,812 млрд доларів, що на 5% більше в порівнянні з минулим роком. Експорт металів зріс на 55% до 7,038 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 27% до 5,036 млрд доларів.