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Бум на товарних ринках: експорт з України за півріччя зріс на третину

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Україна, Вівторок 13 липня 2021 13:40
Бум на товарних ринках: експорт з України за півріччя зріс на третину Фото: зовнішньоторговельний оборот виріс на 29% (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-червні 2021 року склав 61,142 млрд доларів. Це на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року (47,218 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-червень склав 29,921 млрд доларів, що на 31% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 28% до 31,221 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,300 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-червень 2021 року склав 10,812 млрд доларів, що на 5% більше в порівнянні з минулим роком. Експорт металів зріс на 55% до 7,038 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 27% до 5,036 млрд доларів.

Бум на товарних ринках: експорт з України за півріччя зріс на третину

Нагадаємо, за даними НБУ, Індекс світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) до початку 2021 року досяг максимального рівня за останні майже вісім років.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-грудні 2020 року склав 103,434 млрд доларів. Це на 6% менше, ніж за 2019 рік (110,476 млрд доларів).

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