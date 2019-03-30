Балуха этапировали в колонию в Тверской области РФ

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта находится в исправительной колонии №4 российского города Торжок в Тверской области. Об этом заявил адвокат Балуха Тараса Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

В колонии в Торжке Балух будет отбывать дальнейший срок "наказания" согласно приговору так называемого крымского "суда".

Балуха вывезли из керченской колонии, а 18 февраля 2019 года он прибыл в СИЗО №1 Краснодара. 22 февраля его вывезли из Краснодара, и 24 февраля украинец был в Армавире.

Родственники Балуха заявляли правозащитникам, что у политзаключенного нет теплых вещей, ведь у его жены накануне этапа не приняли в СИЗО Симферополя передачу с продуктами и вещами. У него проблемы с желудком, организм ослаблен длительным голоданием. Адвокат считает, что вывоз Балуха с полуострова в Россию является абсолютно незаконным.

Позже РБК-Украина писало, что Владимир Балух находится в карцере в следственном изоляторе российской Твери.

Отметим, подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима. После этого Балуха этапировали в Тверь. Этапирование правозащитники считают незаконным, поскольку Балух должен отбывать наказание в Крыму.