UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Було мінімум 6 "бавовн". Мер розповів про наслідки ранкових вибухів у Мелітополі

Фото: з'явилися подробиці вибухів у Мелітополі Запорізької області 2 квітня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вибухи, які пролунали зранку у неділю, 2 квітня, в Мелітополі Запорізької області, трапилися на території місцевого депо. Відомо, що відбулася серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Годину тому пролунали щонайменше 6 вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі. Всі вони пролунали на території мелітопольського депо", - розповів він.

За його словами, саме на території депо ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище палива і частково сховище боєприпасів.

"Це вже друга низка вибухів, яка відбулася на цьому тижні. Все розпочалося ще з понеділка, коли ворог не зміг впоратись з технікою безпеки, і наразі це продовжується. Отже, весь цей тиждень, який наразі, закінчується, як і розпочався для ворога трагічно. Його ремонтні бази через недбалість з технікою безпеки вибухають і вибухають, його логістика ламається", - додав мер.

Федоров зазначив, що також знаковим є те, що вчора вдалося повідомити про всіх колаборантів, які перейшли на бік ворога саме в депо Мелітополя.

"Тож на сьогодні детально відомо, хто конкретно керує потягами та локомотивами, хто перевозить з Криму озброєння та боєприпаси, хто організовує ці бригади, хто організовує перевезення викраденої руди з Василівського району та транспортує її до Криму", - констатував очільник Мелітополя.

Як повідомлялось, у неділю, 2 березня, в Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Відомо, що є влучання в районі локомотивного депо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітопольвибухи