Було мінімум 6 "бавовн". Мер розповів про наслідки ранкових вибухів у Мелітополі

Вибухи, які пролунали зранку у неділю, 2 квітня, в Мелітополі Запорізької області, трапилися на території місцевого депо. Відомо, що відбулася серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Годину тому пролунали щонайменше 6 вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі. Всі вони пролунали на території мелітопольського депо", - розповів він.

За його словами, саме на території депо ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище палива і частково сховище боєприпасів.

"Це вже друга низка вибухів, яка відбулася на цьому тижні. Все розпочалося ще з понеділка, коли ворог не зміг впоратись з технікою безпеки, і наразі це продовжується. Отже, весь цей тиждень, який наразі, закінчується, як і розпочався для ворога трагічно. Його ремонтні бази через недбалість з технікою безпеки вибухають і вибухають, його логістика ламається", - додав мер.

Федоров зазначив, що також знаковим є те, що вчора вдалося повідомити про всіх колаборантів, які перейшли на бік ворога саме в депо Мелітополя.

"Тож на сьогодні детально відомо, хто конкретно керує потягами та локомотивами, хто перевозить з Криму озброєння та боєприпаси, хто організовує ці бригади, хто організовує перевезення викраденої руди з Василівського району та транспортує її до Криму", - констатував очільник Мелітополя.