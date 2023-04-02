Было минимум 6 "хлопков". Мэр рассказал о последствиях утренних взрывов в Мелитополе

Взрывы, прозвучавшие утром в воскресенье, 2 апреля, в Мелитополе Запорожской области, произошли на территории местного депо. Известно, что произошла серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Час назад прогремели по меньшей мере 6 взрывов во временно оккупированном Мелитополе. Все они прогремели на территории мелитопольского депо", - рассказал он.

По его словам, именно на территории депо враг разместил свою ремонтную базу военной техники, а также хранилище топлива и частично хранилище боеприпасов.

"Это уже вторая череда взрывов, которое произошло на этой неделе. Все началось еще с понедельника, когда враг не смог справиться с техникой безопасности и сейчас это продолжается. Итак, вся эта неделя, которая сейчас, заканчивается, как и началась для врага трагически. Его ремонтные базы из-за халатности с техникой безопасности взрываются и взрываются, его логистика ломается", - добавил мэр.

Федоров отметил, что также знаковым является то, что вчера удалось сообщить обо всех коллаборантах, которые перешли на сторону врага именно в депо Мелитополя.

"Поэтому сегодня детально известно, кто конкретно руководит поездами и локомотивами, кто перевозит из Крыма вооружение и боеприпасы, кто организует эти бригады, кто организует перевозку похищенной руды из Васильевского района и транспортирует ее в Крым", - констатировал глава Мелитополя.