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Байден різко відреагував на заяву Путіна щодо ризику застосування ядерної бомби

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П'ятниця 28 жовтня 2022 09:38
Байден різко відреагував на заяву Путіна щодо ризику застосування ядерної бомби Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Росії Володимир Путін заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України. Голова Білого Дому Джо Байден назвав риторику російського колеги доволі небезпечною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Байдена в коментарі для Newsnation.

"Якщо він не має наміру, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість використання тактичної ядерної зброї? Він був дуже небезпечним у тому, як він підійшов до цього. Він може покласти цьому край. Забирайтеся геть з України", - заявив Байден.

Відзначимо, що за словами Путіна, доки ядерна зброя існує, світу завжди загрожуватиме небезпека її застосування. Водночас голова Кремля заперечив нібито наміри використати її проти України.

"Що відбувається насправді. Ми ініціативно нічого ніколи не говорили про можливість застосування ядерної зброї, а лише натяками відповідали на ті заяви, з якими виступали західні лідери", - заявив Путін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, відповідь на застосування Росією ядерної зброї буде міжнародною.

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