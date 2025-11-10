Булінг під час навчання? МОН пояснило, які види існують і куди звертатись по допомогу

Які види булінгу існують та як його розпізнати

У міністерстві нагадали, що булінг - це системна дія або бездіяльність учасників освітнього процесу (учнів, учителів тощо), які полягають у насильстві, приниженні чи іншому агресивному ставленні до людини.

Повідомляється, що в цілому існує п'ять видів булінгу:

фізичний - побиття, штовхання, підніжки;

психологічний - ігнорування, погрози, маніпуляції, шантаж;

економічний - крадіжки, вимагання грошей, псування майна;

сексуальний - жарти, образи, погрози сексуального характеру;

кібербулінг - публікація контенту (фото, відео) без дозволу.

Як працює е-система повідомлень про булінг

У МОН розповіли, що постійно працюють:

над підвищенням рівня обізнаності та поінформованості педагогічних колективів і адміністрацій шкіл щодо розуміння явища булінгу;

над наданням практичних інструментів для його розпізнавання та запобігання в шкільному колективі.

Зазначається, що торік у жовтні в Україні почала працювати електронна система повідомлень про випадки булінгу, розміщена на ПАК "АІКОМ" (програмно-апаратному комплексі "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту").

Йдеться про систему управління освітою зі збору, зберігання, управління та використання даних у цій сфері, яка дає змогу приймати обґрунтовані та ефективні управлінські рішення.

Завдяки розширеним функціональним можливостям ця система генерує статистику в межах системи освіти, а також забезпечує її моніторинг.

"Кожне звернення, навіть ті, які система не ідентифікувала як булінг (оскільки під час створення заяви потрібно підтвердити наявність певних ознак цього явища), опрацювала ювенальна поліція", - наголосили в МОН.

Уточнюється, що всі подані раніше звернення вже були розглянуті, і за кожним випадком поліція відреагувала відповідно до ситуації. При цьому:

70% таких звернень подали діти;

30% - батьки, як законні представники дитини.

"Заяви надходять з усіх областей України, найбільше - з Києва та великих міст. Водночас усі звернення були іменними, хоч для дітей передбачено можливість подання анонімної заяви", - поділились у МОН.

Куди діти й батьки можуть звертатись по допомогу

Згідно з інформацією МОН, школяр, який став свідком або жертвою булінгу, або інші учасники освітнього процесу можуть повідомити про це кількома безпечними способами:

звернутися особисто до класного керівника, шкільного психолога, соціального педагога чи директора закладу освіти;

до класного керівника, шкільного психолога, соціального педагога чи директора закладу освіти; залишити повідомлення через анонімну скриньку довіри або електронну форму на сайті школи;

через анонімну скриньку довіри або електронну форму на сайті школи; подати звернення через державну освітню систему ПАК "АІКОМ", де діє спеціальний розділ для повідомлень про булінг;

ПАК "АІКОМ", де діє спеціальний розділ для повідомлень про булінг; зателефонувати на національну дитячу гарячу лінію 116 111 (цілодобово, безоплатно та анонімно);

116 111 (цілодобово, безоплатно та анонімно); звернутися до освітнього омбудсмена України або ювенальної поліції - якщо ситуація потребує негайного втручання.

Уточнюється, що для подання звернення через електронну систему, потрібно:

увійти або зареєструватися в ПАК "АІКОМ";

натиснути кнопку "Повідомити про булінг";

заповнити коротку анкету (можна анонімно).

"Після надсилання звернення його отримує адміністрація школи, яка зобов'язана розпочати перевірку, та ювенальна поліція", - пояснили в міністерстві.