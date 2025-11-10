Булінг під час навчання? МОН пояснило, які види існують і куди звертатись по допомогу

Міністерство освіти й науки розповіло українцям, які види булінгу в межах навчального процесу існують, як його розпізнати, а також куди можна звертатись по допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.
У міністерстві нагадали, що булінг - це системна дія або бездіяльність учасників освітнього процесу (учнів, учителів тощо), які полягають у насильстві, приниженні чи іншому агресивному ставленні до людини.
Повідомляється, що в цілому існує п'ять видів булінгу:
У МОН розповіли, що постійно працюють:
Зазначається, що торік у жовтні в Україні почала працювати електронна система повідомлень про випадки булінгу, розміщена на ПАК "АІКОМ" (програмно-апаратному комплексі "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту").
Йдеться про систему управління освітою зі збору, зберігання, управління та використання даних у цій сфері, яка дає змогу приймати обґрунтовані та ефективні управлінські рішення.
Завдяки розширеним функціональним можливостям ця система генерує статистику в межах системи освіти, а також забезпечує її моніторинг.
"Кожне звернення, навіть ті, які система не ідентифікувала як булінг (оскільки під час створення заяви потрібно підтвердити наявність певних ознак цього явища), опрацювала ювенальна поліція", - наголосили в МОН.
Уточнюється, що всі подані раніше звернення вже були розглянуті, і за кожним випадком поліція відреагувала відповідно до ситуації. При цьому:
"Заяви надходять з усіх областей України, найбільше - з Києва та великих міст. Водночас усі звернення були іменними, хоч для дітей передбачено можливість подання анонімної заяви", - поділились у МОН.
Згідно з інформацією МОН, школяр, який став свідком або жертвою булінгу, або інші учасники освітнього процесу можуть повідомити про це кількома безпечними способами:
Уточнюється, що для подання звернення через електронну систему, потрібно:
"Після надсилання звернення його отримує адміністрація школи, яка зобов'язана розпочати перевірку, та ювенальна поліція", - пояснили в міністерстві.
