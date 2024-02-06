Були водіями "гуманітарки". У Львівській області правоохоронець переправляв ухилянтів за кордон

У Львівській області правоохоронець організував схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, ще у 2019 році підозрюваний заснував товариство з обмеженою відповідальністю, яке займалося гуртовою торгівлею. А вже у 2022 році він почав працювати у правоохоронних органах. Але підозрюваний продовжив керувати компанією. У березні 2023 року фірма отримала ліцензію на міжнародне автоперевезення вантажів.

В той час у чоловіка з'явилась ідея того, що окрім вантажів переправляти за кордон можна ще й чоловіків призовного віку. Він реєстрував як водіїв компанії охочих нелегально потрапити до Європи у системі "Шлях". За даними слідства, вартість такої "послуги" стартувала від 5000 доларів.

Слідчі з'ясували, що з березня по серпень 2023 року за межі країни під виглядом "водіїв" підприємства виїхали з України й не повернулися 5 чоловік. Правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Новий законопроект про мобілізацію

30 січня Кабінет міністрів повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік і проходження військової служби. Документом пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, серед пропозицій уряд хоче, щоб повістки військовозобов'язаним розсилалися через електронний кабінет призовника. У першій версії Міноборони пропонувало повістки надсилати електронною поштою.

Крім цього комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки має питання про покарання для ухилянтів у новому законопроекті про мобілізацію.

Детальніше про новий законопроект про мобілізацію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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