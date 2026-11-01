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"Були певні сигнали": Зеленський висловився про участь у саміті G20

22:31 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Україна поки не отримувала офіційного запрошення взяти участь у саміті "Групи двадцяти", який відбудеться наступного місяця.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

Попри те, що Зеленський поки не отримував офіційного запрошення від США, все ж були певні сигнали від Вашингтона про можливу участь у заході.

Глава держави уточнив, що під час контактів із різними перемовниками порушувалося питання можливого запрошення України президентом США Дональдом Трампом. Також ішлося про ймовірну ініціативу американського лідера щодо припинення війни.

"Йшлося про те, що президент Трамп може запросити нас на саміт G20 і, можливо, висунути ініціативу, спрямовану на припинення війни. Звісно, якщо Трамп офіційно нас запросить, ми це підтримаємо", - наголосив Зеленський.

Що важливо розуміти, у вересні США запросили російського диктатора Володимира Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі. Там він міг би зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом.

Також повідомлялося, що глава Кремля відмовився від пропозиції Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у США.

Трамп зі свого боку заявляв, що не знає, чи погодиться Путін на тристоронню зустріч із Зеленським у Маямі.

Уже 31 жовтня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон може запросити Зеленського на саміт лідерів G20 у грудні, якщо це сприятиме досягненню позитивних результатів. А 1 листопада Трамп не виключив можливості запросити українського президента на саміт G20 у Маямі.

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G20Володимир ЗеленськийДональд ТрампВійна Росії проти України