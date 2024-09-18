Були одягнені у форму: у поліції спростували інформацію про затримання військових у Києві

Поліція Києва розповіла про затримання в одному із районів столиці крадіїв, які намагалися видати себе за військових.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління національної поліції України (ГУНП) у місті Києві.
Столичні поліцейські спростували інформацію про затримання військових у Києві. Правоохоронці зазначають, що у Святошинському районі насправді затримали двох квартирних крадіїв, один із яких був одягнений у військову форму.
"Жодного відношення до Сил оборони країни фігуранти не мають", – зазначають у поліції Києва.
Зазначимо, у столичних Telegram-каналах з’явилася інформація, що нібито у Києві поліцейські затримали двох військових Збройних Сил України.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві правоохоронці затримали п'ятьох зловмисників, які підпалювали автомобілі ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Зловмисники здійснили п'ять підпалів службових авто у трьох районах міста, залишаючи поруч провокаційні листівки для дискредитації ЗСУ. За даними СБУ, російські спецслужби прагнули дестабілізувати ситуацію в Києві, видаючи підпали за дії антиукраїнського підпілля.
Також ми писали, що СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за артилерією ЗСУ поблизу Часового Яру на Донеччині. Як повідомляє Служба безпеки, агент намагався виявити бойові позиції української артилерії, яка стримує штурмові дії окупантів на Краматорському напрямку. 52-річний мешканець прифронтової Дружківки також збирав дані про розташування військової техніки та складів з боєприпасами. Зловмисника дистанційно залучили російські спецслужби для передачі розвідданих.
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