"Були, як червона ганчірка". Костюк розповіла про поєдинки з "нейтралками" на початку війни

Костюк згадала, що початок повномасштабної агресії був одним з найтяжчих періодів її життя. Спортсменка сильно переживала, зверталася до психолога. І в той же час мусила змагатися з представниками країн-терористів на корті.

"Тоді я не могла ставитися до тенісу, як до роботи. Зрозуміло, що мені було дуже тяжко грати з росіянками й білорусками. Після того, що бачила вдома, я була, як бик, а переді мною була червона ганчірка. – розповіла тенісистка. – Звісно, в такому стані ти не можеш якісно виконувати свою роботу, хто би там не був, як би сильно ти не хотів перемогти".

Прикладом для Костюк стала Еліна Світоліна, яка повернулась у теніс після народження дитини. Її професіоналізм, здатність відділити емоції від гри стали взірцем для молодшої подруги по збірній.

"Вона це дуже професіонально робила, і для мене це був дуже гарний приклад. Зараз я набагато краще з цим справляюся. Тобто я вже не розділяю, хто є хто. Я знаю, що в будь-якому випадку проти всіх хочу виграти. Тому зараз я до всіх матчів ставлюся однаково серйозно, з професіоналізмом", – зізналась перша ракетка України.

Єдине, що їй досі не подобається – грати проти українок. Тому, що хтось має вилетіти. "Але інколи немає виходу", – підсумувала Костюк.