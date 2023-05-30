Було чути вибухи. Під Москвою горить спиртзавод

Під Москвою, в селі Осташово (Волоколамський міський округ Московської області), сталася пожежа на території заводу з виробництва спиртовмісної фармацевтичної продукції. Там спалахнув склад із пластиком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Відомо, що спочатку вогонь охопив двоповерховий будинок складу з пластиком, площа займання оцінювалася в тисячу квадратних метрів.
Як пише Telegram-канал Shot, через пожежу довелося перекрити рух Рузьким шосе.
При цьому російське видання "Підйом" із посиланням на МНС пише, що нібито інформація про вибухи не надходила, хоча в соцмережах повідомляли про інше.
За даними "РИА Новости", незабаром площа пожежі виросла до двох тисяч квадратних метрів, горить і цех з виробництва спиртовмісної рідини.
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