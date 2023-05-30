RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Были слышны взрывы. Под Москвой горит спиртзавод

Фото: пожар на заводе в Осташово Московской области произошел 30 мая (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Под Москвой, в селе Осташово (Волоколамский городской округ Московской области), произошел пожар на территории завода по производству спиртосодержащей фармацевтической продукции. Там загорелся склад с пластиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Известно, что первоначально огонь охватил двухэтажное здание склада с пластиком, площадь возгорания оценивалась в тысячу квадратных метров.

При этом российское издание "Подъем" со ссылкой на МЧС пишет, что якобы информация о взрывах не поступала, хотя в соцсетях сообщали об обратном.

По данным "РИА Новости", вскоре площадь пожара выросла до двух тысяч квадратных метров, горит и цех по производству спиртосодержащей жидкости.

ТОП 3 происшествий в России за сегодня

  • С утра Москву накрыла атака дронов. Некоторые из них попали в жилые многоэтажки. В соцсетях сообщали о 32 беспилотников, атаковавших российскую столицу. В Минобороны РФ завили о числе дронов, в три раза меньшем. Якобы все цели были сбиты. Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.
  • Возле российского Ульяновска произошло ЧП на железной дороге. С рельсов сошли несколько вагонов с газом и бензином. В РФ уже заявили о диверсии. Якобы на месте инцидента обнаружены повреждения путей.
  • ГУР устроило кибератаку на один из заводов по производству комплектующих для бронетехники оккупантов. Речь идет об ижевском заводе "Донвард - Гидравлические системы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожар