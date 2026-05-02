Бульбашка ШІ на фондовому ринку: чи чекати на повторення кризи 2000-х

Головне: Наявність бульбашки: на ринку спостерігається переоцінка перспектив штучного інтелекту Фундаментальна різниця: на відміну від доткомів 2000-х, сучасні лідери ринку мають суттєві прибутки й попит на свою продукцію Реальний економічний ефект: технологія ШІ вже зараз підвищує продуктивність праці у сфері послуг та починає впливати на промисловість Замість краху – плавний спуск: аналітик ICU прогнозує не різкий обвал ринку, а поступове "здування" бульбашки.

"На мою думку, бульбашка є. Але це пов'язано не стільки з самою темою штучного інтелекту, скільки із традиційною реакцією ринків на те, що вони вважають перспективним – тобто з переоціненням перспектив", – зазначив Олександр Мартиненко.

Паралелі між нинішнім ажіотажем навколо ШІ і бумом інтернет-компаній двадцятип'ятирічної давнини, на його думку, очевидні. І цінова динаміка, і загальна логіка "нова технологія змінить усе" дуже схожі. Проте фундаментальна відмінність – у якості самих компаній.

На відміну від більшості доткомів, які горіли на біржі без реального бізнесу за спиною, нинішні лідери ШІ-буму мають цілком реальні фінансові показники. Їхні продажі та прибутки зростають. Їхня продукція – як-от мікрочіпи Nvidia – користується колосальним попитом. Фінансовий стан цих компаній несумірно міцніший, ніж у доткомів, що масово збанкрутували у 2000-х.

"Багато аналітиків кажуть: бульбашка, може, й є, але вона поки знаходиться на початковій стадії", – резюмує Мартиненко.

ШІ вже підвищує продуктивність – і це змінює все

Ключовий аргумент проти сценарію різкого краху – реальний економічний ефект, який штучний інтелект уже починає давати.

"Вже є перші ознаки того, що штучний інтелект значно покращує продуктивність праці. І це покращення буде поширюватися з сектору послуг на промисловість", – зазначив аналітик ICU.

Саме це відрізняє нинішню ситуацію від доткомів принципово. Технологія не лише обіцяє майбутні прибутки, а вже генерує вимірювані вигоди тут і зараз. Це означає, що є реальний час – і реальне підґрунтя – для подальшого розвитку та зростання інвестицій.

Різкого краху не буде – але спуск уже починається

Прогноз Мартиненка щодо подальшого розвитку подій відрізняється від апокаліптичних сценаріїв, які лунають від частини аналітиків.

"На мою думку, більш ймовірно не те, що бульбашка лусне різко, а те, що вона буде поступово здуватися. Адже потенціал штучного інтелекту все ще має відіграти значну роль в економічному розвитку", – вважає він.

Іншими словами, ринок, найімовірніше, чекає не крах – а повільна переоцінка вартості компаній у міру того, як реальні темпи впровадження ШІ-технологій розійдуться з надмірно оптимістичними очікуваннями.

Окремим питанням залишається, чи зможе Україна – попри війну – вписатися у глобальний ШІ-тренд.

Мартиненко обережно оптимістичний: інтерес і певний розвиток у цій сфері вже є. Головне питання – чи вистачить ресурсів та інституційної волі, щоб вийти на рівень, де внесок ШІ-сектору стане помітним для всієї економіки.