Бульбашка ШІ на фондовому ринку: чи чекати на повторення кризи 2000-х

Стрімке зростання акцій технологічних компаній на тлі буму штучного інтелекту все частіше порівнюють із крахом ринку доткомів напочатку 2000-х. Як саме здуватиметься нинішня бульбашка?
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розмірковував голова департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко.
Головне:
Наявність бульбашки: на ринку спостерігається переоцінка перспектив штучного інтелекту
Фундаментальна різниця: на відміну від доткомів 2000-х, сучасні лідери ринку мають суттєві прибутки й попит на свою продукцію
Реальний економічний ефект: технологія ШІ вже зараз підвищує продуктивність праці у сфері послуг та починає впливати на промисловість
Замість краху – плавний спуск: аналітик ICU прогнозує не різкий обвал ринку, а поступове "здування" бульбашки.
"На мою думку, бульбашка є. Але це пов'язано не стільки з самою темою штучного інтелекту, скільки із традиційною реакцією ринків на те, що вони вважають перспективним – тобто з переоціненням перспектив", – зазначив Олександр Мартиненко.
Паралелі між нинішнім ажіотажем навколо ШІ і бумом інтернет-компаній двадцятип'ятирічної давнини, на його думку, очевидні. І цінова динаміка, і загальна логіка "нова технологія змінить усе" дуже схожі. Проте фундаментальна відмінність – у якості самих компаній.
На відміну від більшості доткомів, які горіли на біржі без реального бізнесу за спиною, нинішні лідери ШІ-буму мають цілком реальні фінансові показники. Їхні продажі та прибутки зростають. Їхня продукція – як-от мікрочіпи Nvidia – користується колосальним попитом. Фінансовий стан цих компаній несумірно міцніший, ніж у доткомів, що масово збанкрутували у 2000-х.
"Багато аналітиків кажуть: бульбашка, може, й є, але вона поки знаходиться на початковій стадії", – резюмує Мартиненко.
Ключовий аргумент проти сценарію різкого краху – реальний економічний ефект, який штучний інтелект уже починає давати.
"Вже є перші ознаки того, що штучний інтелект значно покращує продуктивність праці. І це покращення буде поширюватися з сектору послуг на промисловість", – зазначив аналітик ICU.
Саме це відрізняє нинішню ситуацію від доткомів принципово. Технологія не лише обіцяє майбутні прибутки, а вже генерує вимірювані вигоди тут і зараз. Це означає, що є реальний час – і реальне підґрунтя – для подальшого розвитку та зростання інвестицій.
Прогноз Мартиненка щодо подальшого розвитку подій відрізняється від апокаліптичних сценаріїв, які лунають від частини аналітиків.
"На мою думку, більш ймовірно не те, що бульбашка лусне різко, а те, що вона буде поступово здуватися. Адже потенціал штучного інтелекту все ще має відіграти значну роль в економічному розвитку", – вважає він.
Іншими словами, ринок, найімовірніше, чекає не крах – а повільна переоцінка вартості компаній у міру того, як реальні темпи впровадження ШІ-технологій розійдуться з надмірно оптимістичними очікуваннями.
Окремим питанням залишається, чи зможе Україна – попри війну – вписатися у глобальний ШІ-тренд.
Мартиненко обережно оптимістичний: інтерес і певний розвиток у цій сфері вже є. Головне питання – чи вистачить ресурсів та інституційної волі, щоб вийти на рівень, де внесок ШІ-сектору стане помітним для всієї економіки.