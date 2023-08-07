Була епілепсія. Прокуратура розслідує смерть українського мобілізованого

Український мобілізований, який мав проблеми зі здоров'ям, помер у військовій частині. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Півдня у Facebook .

Правоохоронці зазначають, що проводять розслідування смерті мешканця селища Ширяєво Одеської області у день прибуття до військової частини. Він був мобілізований з проблемами зі здоров'ям.

"Під час досудового розслідування слідчі перевіряють законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров'я", - розповіли у прокуратурі.

Також силовики хочуть перевірити обставини надання медичної допомоги мобілізованому після приступу епілепсії.

У свою чергу, голова Одеської ОВА Олег Кіпер пообіцяв, що всіх винних мають покарати, але для цього необхідно дочекатися офіційних результатів слідства та оцінки дій чиновників Березовського територіального центру комплектації.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому одеські ЗМІ почали писати про смерть мобілізованого із селища Ширяєво, який був "інвалідом з дитинства з епілепсією".

Пізніше у коментарі виданню "Інтент" начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, що ТЦК мав документи, які свідчили про те, що чоловік здоровий і придатний до служби. Їх надала лікарня, де він проходив медкомісію.