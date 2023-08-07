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Была эпилепсия. Прокуратура расследует смерть украинского мобилизованного

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Понедельник 07 августа 2023 16:45
Была эпилепсия. Прокуратура расследует смерть украинского мобилизованного Фото: прокуратура расследует смерть украинского мобилизованного (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Иван Носальский

Украинский мобилизованный, у которого были проблемы со здоровьем, умер в военной части. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Юга в Facebook.

Правоохранители отмечают, что проводят расследование смерти жителя поселка Ширяево Одесской области в день прибытия в военную часть. Он был мобилизирован с проблемами со здоровьем.

"В ходе досудебного расследования следователи проверяют законность призыва на военную службу гражданина с учетом состояния его здоровья", - рассказали в прокуратуре.

Также силовики хотят проверить обстоятельства предоставления медицинской помощи мобилизованному после приступа эпилепсии.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер пообещал, что всех виновных должны наказать, но для этого необходимо дождаться официальных результатов следствия и оценки действий чиновников Березовского территориального центра комплектации.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад одесские СМИ начали писать о смерти мобилизованного из поселка Ширяево, который был "инвалидом детства с эпилепсией".

Позже в комментарии изданию "Интент" начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, что у ТЦК были документы, которые свидетельствовали о том, что мужчина здоров и пригоден к службе. Их предоставила больница, где он проходил медкомиссию.

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