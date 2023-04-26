Була б доречною. У Зеленського відреагували на можливу зустріч з Сі Цзіньпіном

Після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та голови Китаю Сі Цзіньпіном знову піднялось питання їх особистої зустрічі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі телеканалу "Рада".

"Особиста зустріч керівників держав була б доречною. Зараз цей діалог відновився, подивимось, чи закінчиться він такою зустріччю", - сказав Нікіфоров.

Прес-секретарь також зауважив, що поки що зарано ставити будь-які оцінки переговорам лідерів, оскільки це лише перший крок до відновлення відносин між країнами.