Була б доречною. У Зеленського відреагували на можливу зустріч з Сі Цзіньпіном

Після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та голови Китаю Сі Цзіньпіном знову піднялось питання їх особистої зустрічі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі телеканалу "Рада".
"Особиста зустріч керівників держав була б доречною. Зараз цей діалог відновився, подивимось, чи закінчиться він такою зустріччю", - сказав Нікіфоров.
Прес-секретарь також зауважив, що поки що зарано ставити будь-які оцінки переговорам лідерів, оскільки це лише перший крок до відновлення відносин між країнами.
Нагадаємо, у середу, 26 квітня, Зеленський та Сі Цзіньпін сьогодні вперше провели переговори з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Пізніше у Білому домі привітали таку подію, але зазначили, що наразі невідомо, чи вплине розмова на завершення війни.
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