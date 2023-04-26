UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Була б доречною. У Зеленського відреагували на можливу зустріч з Сі Цзіньпіном

Фото: Сергій Никифоров, речник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та голови Китаю Сі Цзіньпіном знову піднялось питання їх особистої зустрічі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі телеканалу "Рада".

"Особиста зустріч керівників держав була б доречною. Зараз цей діалог відновився, подивимось, чи закінчиться він такою зустріччю", - сказав Нікіфоров.

Прес-секретарь також зауважив, що поки що зарано ставити будь-які оцінки переговорам лідерів, оскільки це лише перший крок до відновлення відносин між країнами.

Нагадаємо, у середу, 26 квітня, Зеленський та Сі Цзіньпін сьогодні вперше провели переговори з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Пізніше у Білому домі привітали таку подію, але зазначили, що наразі невідомо, чи вплине розмова на завершення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКитайСи ЦзиньпиньВолодимир Зеленський